Un bărbat de 26 de ani a rămas blocat între fiare. Automobilul pe care îl conducea a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un copac

11:10

Conducerea Republicii Moldova va expedia un demers autorităților de la Moscova pentru a obține vaccinul contra COVID-19 creat de ruși. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre președintele Igor Dodon și ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova. „În altă ordine de idei, am discutat despre vaccinul contra coronavirusului, despre crearea căruia președintele Federației […] The post Conducerea Republicii Moldova va expedia un demers la Moscova pentru a obține vaccinul creat de ruși contra COVID-19 appeared first on NewsMaker.