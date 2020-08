Nova Poshta Moldova își digitalizează serviciile și a lansat un cabinet-business

09:00

Judecătorul Vladislav Clima spune că nu s-ar fi îmbogățit ilicit, iar toată averea ce o are este complet legală. Mai mult, vechiculațiile din presă că precum are câteva mașini și mai multe apartamente, tot sunt una ironate. Argumentul este că bunurile sunt deținute de el și soția sa, respectiv, acestea sunt indicate de 2 ori. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii UNInterviu de la UNIMEDIA.