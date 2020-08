Șeful statului: 150 milioane de dolari din miliardul furat sunt în Dubai

11:00

Deputatul grupului “Pro Moldova”, Efrosinia Grețu, este acuzată de îmbogățire ilicită, după ce a făcut achiziții de sute de mii de lei și și-a mărit depozitul bancar cu peste 121 de mii de lei într-un singur an, atunci când era un simplu funcționar public. Deputatul PSRM Nichita Țurcan a studiat minuțios declarația de avere a Efrosiniei Grețu și a ajuns la concluzia că aceasta are problem serioase de integritate.„Din declarația de avere pentru 2016, sare în ochi faptul că, în lipsa unor surse de venituri plauzibile, Efrosinia Gretu a efectuat depuneri de mijloace financiare în instituțiile financiare, a declarat numerar disponibil și a efectuat achiziții de bunuri de valoare în sumă de peste 553130 MDL. Din care, majorarea mărimii depozitului la instituțiile financiare de la 177632 MDL în 2015 la 298930 MDL în 2016 sau cu 121198 MDL, ceea ce constituie o creștere de 68 la sută”, scrie Nichita Țurcan, într-o postare pe Facebook.Țurcan mai spune că, în același an, Efrosinia Grețu a efectuat mai achiziții de bunuri sub formă de metale prețioase, obiecte de artă și de cult.„Este vorba de o unitate în sumă ce depășește 76260 MDL, apoi bunuri sub formă de colecții de artă, de numismatică, filatelie sau alte bunuri – la fel o unitate în suma de 101680 MDL. Ea a mai declarat numerar în monedă națională și/sau valută străină – 1 unitate sau suma ce depășește 76260 MDL. Toate aceste însumănd achiziții de bunuri și disponibil de mijloace financiare în instituții financiare și numerar de 553130 lei”, notează deputatul PSRM.Din declarațiile de avere asle Efrosinia Grețu rezultă că aceasta a avut și venituri, în perioada 2017-2018, de la o asociație obștească.„În calitate de deputat, ea nu a mai declarat această sursă de venit, astfel există suspiciunea că Efrosinia Grețu ascunde venitul de la acest ONG. Toate neconcordanețele din declarațiile de venit și interese ale deputatei PRO Moldova, Efrosinia Grețu urmează să fie examinate de către Agenția Națională de Integritate, ca urmare a solicitării pe care am adresat-o astăzi”, conchide Nichita Țurcan.