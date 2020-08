Președintele salută decizia PDM, PSRM, PPDA și PAS de a se așeza la masa de discuții

21:45

În spatele protestelor fermierilor, care au avut loc azi în Capitală, stau mai multe partide politice, printre care PAS, condus de Maia Sandu și Platforma DA, în frunte cu Andrei Năstase. Oamenii care îi cunosc pe organizatori susțin că aceștia sunt persoane înstărite, cu multe terenuri, case și mașini de lux, dar și tehnică de ultima generație, notează evenimentul.md.Astfel, potrivit unor surse care au solicitat anonimatul, unul dintre organizatorii activi a protestelor este Andrei Dinga, administrator la o întreprindere agricolă, consilier la Ștefan Vodă și este membru al PPDA. Acesta a participat la alegerile locale pentru funcția de primar, dar și la cele parlamentare din partea PPDA. Dinga are în administrare 895 de ha de pământ. Potrivit informațiilor, în 2019 acesta a achitat impozite la stat de 396 mii lei, dar a primit subvenții de la stat – 795 mii lei. De la începutul acestui an, Dinga a mai primit de la stat încă de 300 mii de lei, în total suma se ridică la peste un milion.Printre protestatari sunt și alți membri ai Platformei DA. De exemplu, Ion Barancean este un antreprenor, care deține și funcția de președinte a Asociației Producătorilor “Agricoli Agro-Prut Leova”.Potrivit aceleiași surse, unul dintre organizatorii protestelor este și Andrei Postolachi, locuitor al satului Pelinia din raionul Drochia și este membru PAS. Postolachi este administrator al companiei SRL „NICE-AGRO” care activează în domeniul agriculturii, dispune de pământuri cu suprafață totală de 366 ha și are în posesie trei tractoare şi o combină. Totodată, printre participanți este și consilier local din satul Carabetovca, Hâncești – Vladimir Vrabie. Acesta este un susținător al PAS.Un alt protestatar, tot de la PAS, este Iurie Pasat, primar al satului Bălceana, Hâncești. Pasat este proprietar și administrator al pământurilor agricole.Totodată, protestele sunt organizate și cu susținerea unor foști membri ai PPE, actuali simpatizanți PAS. Astfel, Valentin Negru din Cimişlia este un fost consilier raional PPE, apropiat al lui Iurie Leancă. Localnicii îl caracterizează ca cetățean înstărit, proprietar al SRL „Ghiocel Negru” și are trei baze. Totodată, Negru are în proprietate peste 2500 ha de pământ în Cimişlia şi peste1000 ha în Sângerei.Un alt cetățean, care participă la proteste și cere bani de la stat este Nicolae Ciobanu din satul Valea-Perjei, Cimişlia, fost consilier raional PPE. Ciobanu este proprietar al companiei SRL Valea-Viilor și prelucrează peste 2000 ha de teren în Cimişlia. Protestatarul deține un frigider pentru depozitarea şi păstrarea fructelor şi legumelor, amplasat în Valea-Perjei, unde se află depozit de cereale, loc de stocare a tehnicii agricole şi a utilajului agricol de tip nou, dispune de un număr mare de tehnică agricolă primit prin granturi naţionale și internaţionale.