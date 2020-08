Protestul agricultorilor: Tractoarele fermierilor au ajuns în Capitală

12:00

Declarațiile recente ale reprezentantului UE la Chișinău, Peter Michalko, referitoare la liderul Partidului „ȘOR”, deputatul Ilan Șor, care au provocat și un scandal diplomatic sunt dur criticate de presa internațională, care le califică drept jignitoare pentru un stat independent, scrie publicația străină The Brussels Times. În plus, este menționat faptul că acestea dau dovadă de … Articolul The Brussels Times: Reprezentantul UE în Moldova discreditează Uniunea Europeană apare prima dată în TVC.