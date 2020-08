Legiști: Cei decedați din cauza COVID arată altfel decît tot ce am văzut

"În peste 25 de ani de carieră am văzut peste 20.000 de morți. Decedați din toate cauzele. Am participat sau efectuat peste 15.000 de autopsii și expertize medico-legale. După o asemenea experiență îți formezi ochiul, îți dezvolți o anumită intuiție. Ca aspect macroscopic, decedații COVID arată altfel decât tot ce am văzut în cariera mea", a declarat pentru Libertatea profesorul universitar Cristi

