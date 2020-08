VIDEO // Rușinos! Bogătașii din PAS și PPDA, organizatorii protestelor agricultorilor

11:50

În satul Tîrșiței din raionul Telenești, șeful statului s-a familiarizat cu activitatea a două gospodării agricole. Una dintre acestea, SRL „Agrobabac„ a fost creată în anul 2014 și este specializată în cultivarea cerealelor, floarea soarelui și a porumbului. Potrivit agricultorilor, recolta de pe circa 300 ha din totalul de 350 ha a fost compromisă de seceta severă.O altă gospodărie agricolă SRL „Vitculens” activează deja 7 ani. Pe o suprafață de circa 30 ha, sunt cultivate legume (ardei, ceapă, morcov), iar pe 18 ha crește o livadă de pomi fructiferi (mere, prune). O parte din recoltă este comercializată pe piața internă, iar o parte este exportată în Federația Rusă. Am salutat faptul că întreprinderea are un nivel înalt de echipare tehnică și am comunicat despre inițiativele guvernamentale privind susținerea masivă a sectorului agrar.