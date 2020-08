RM înregistrează un record tragic: 15 decese și 390 de cazuri noi de Covid

21:30

Milioane de euro sunt extorcate de la oameni de afaceri, ajungand in buzunarele unor angajati ai Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor. Jurnal TV a intrat in posesia unui video exclusiv, in care il vedem pe Dumitru Rotari, inspector superior al directiei municipale ANSA, care recunoaste schemele de coruptie din institutie. Functionarul a fost filmat cu o camera ascunsa, iar imaginile au ajuns la procurorii CNA. Ulterior, el a fost cercetat intr-un dosar de trafic de influenta. Toate schemele ar fi sub acoperirea unor politicieni.