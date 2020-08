Secretarul de stat SUA discută în Slovenia despre energia nucleară și rețelele de comunicații 5G

09:00

Puterea economică mondială a Chinei face ca țara comunistă să fie în anumite privințe mai greu de combătut decât Uniunea Sovietică în timpul Războiului Rece, a declarat secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, într-o vizită făcută miercuri în Republica Cehă, transmite Reuters.Pompeo a cerut țărilor europene să se ralieze împotriva Partidului Comunist Chinez (PCC), despre care a spus că își folosește puterea economică pentru a-și exercita influența în întreaga lume.„Ceea ce se întâmplă acum nu este Războiul Rece 2.0”, a spus Pompeo într-un discurs adresat Senatului Cehiei.„Provocarea de a rezista amenințării PCC este, în unele moduri, mult mai dificilă.”„PCC este deja implicat în economiile noastre, în politica noastră, în societățile noastre în felul în care Uniunea Sovietică nu a fost niciodată.”Referirea la Războiul Rece survine unei declarații făcute de ambasadorul Chinei la Londra, care a legat bătălia cu Beijingul, în care s-a angrenat SUA, de campania pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie a acestui an. Legăturile SUA-China s-au deteriorat rapid în acest an pornind de la o serie de probleme, începând de la modul în care autoritățile de la Beijing au tratat problema pandemiei de coronavirus, continuând cu cea a producătorului de echipamente de telecomunicații Huawei sau revendicările teritoriale ale Chinei în Marea Chinei de Sud și încheind cu intervenția din Hong Kong.Vizita lui Pompeo în Republica Cehă, parte a blocului sovietic până la Revoluția de catifea democratică din 1989, e prima sa oprire în turneul făcut în regiune pentru a discuta despre securitatea cibernetică și energetică.El a menționat eforturile Republicii Cehe de a stabili standarde de securitate pentru dezvoltarea rețelelor de telecomunicații 5G, după avertismentul privind utilizarea echipamentelor fabricate de compania chineză Huawei.Pompeo și premierul Andrej Babis au semnat o declarație privind securitatea 5G în luna mai a acestui an, dar țara nu a luat o decizie directă de a interzicere a tehnologiei Huawei. Președintele său, Milos Zeman, a promovat legături mai strânse cu China.