Fermierii afectați de secetă vor beneficia de câte 1080 de lei pentru fiecare hectar de teren

15:10

Doar în acest an, autoritățile au reușit deja să recupereze și să pună sub sechestru 6,3 miliarde de lei, pierduți în urma jafului de la Banca de Economii, Banca Socială ți Unibank. Președintele Igor Dodon a precizat că acești bani provin doar din surse interne. Declarația a fost făcută astăzi, în cadrul unui briefing de […] Articolul Igor Dodon, despre furtul miliardului: Am reușit să recuperăm și să sechestrăm 6,3 miliarde de lei, doar pe intern, dublu cât până la începutul anului a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.