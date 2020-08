Urmărire ca în filme în California. Cum a fost prins un șofer care a refuzat să oprească la un control

13:10

PAS solicită guvernării să intervină cu mecanisme legale și să ajute oamenii care au ajuns în capcana companiilor de microfinanțare, din cauza sărăciei și a incapacității de a-și achita la timp creditele. Despre aceasta a anunțat azi, în cadrul unei conferințe de presă, deputatul PAS, Dan Perciun, potrivit unui comunicat de presă la PAS. Vicepreședintele PAS, deputatul Dan Perciun condamnă atitudinea iresponsabilă a guvernării care a ales să fie de partea băncilor și a companiilor de microfinanțare, abandonând oamenii, pe timp de pandemie și criză economică în situația catastrofală din cauza creditelor de microfinanțare: „Mulți oameni sunt prinși în capcana companiilor de microfinanțare. Oameni cu salarii foarte mici, în situații dificile, iau aceste credite ca soluții de ultim resort. Ulterior, din cauza penalităților și a dobânzilor foarte mari, nu mai pot scăpa de ele. Statul a abandonat oamenii și i-a lăsat față în față cu aceste companii cărora le este indiferent dacă are omul cu ce plăti sau nu are. Am solicitat încă în luna martie ca Guvernul să permită amânarea plăților pentru aceste credite. Am înaintat un proiect de lege pe care l-am transmis la Guvern, pentru ca oamenii să aibă la dispoziție o perioadă de până la șase luni, timp în care să-și rezolve problemele financiare, să-și găsească un loc de muncă. Guvernul până acum nu a dat nici măcar un aviz la acel proiect de lege. Oamenii săraci sunt principalii clienți ai acestor companii. Deseori nu le explică nimeni care sunt penalitățile, dobânzile, ce și cum funcționează. Această problemă nici nu este recunoscută și nu se discută în spațiul public.ˮ Deputatul a menționat că există soluții legale, care au fost deja aplicate de alte state și a adus drept exemplu România unde există legea falimentului personal care vine să apere cetățenii ajunși în situații limită în raport cu companiile de microfinanțare și care nu admite dezmățul acestora. Printre soluțiile care pot fi aplicate deputatul a numit: amânarea plăților pentru un termen de șase luni; preluarea de către stat a creditelor oamenilor de la companii și reeșalonarea achitării acestora pe o perioadă extinsă ca să ofere timp suficient oamenilor pentru a le achita etc. La conferință a participat și Iurie Motroi, un tânăr care a povestit despre experiența proprie și situația disperată în care a ajuns din cauza imposibilității achitării la timp a creditelor: „S-a întâmplat așa că am ajuns și eu într-o situație cu creditele de microfinanțare. S-a născut al doilea copil, eu pierdusem locul de muncă și am fost nevoit să iau un credit. Speram că voi găsi un nou loc de muncă, voi primi salariul de la jobul precedent, dar aceasta nu s-a întâmplat și am fost nevoit să mai iau un credit. Treptat am ajuns până la al patrulea credit. Creșteau procentele, nimeni nu voia să audă nimic și așa timp de doi ani. S-au găsit oameni buni care să mă ajute, dar până atunci suma a ajuns până la o cifră critică, așa încât nici plecarea peste hotare nu ar fi ajutat. Îndemn oamenii care au nevoie de bani să nu se adreseze acestor companii de microfinanțare, să găsească alte soluții”. La finalul conferinței, deputatul Dan Perciun a făcut un apel către Guvern și Parlament: „Să nu abandonăm acești cetățeni. Să avem suficientă empatie și să muncim pentru oameni.ˮ și a promis că va continua să insiste pe acest subiect și la următoarea sesiunea parlamentară. Parlamentarul s-a adresat și oamenilor care au ajuns în această situație dramatică: „Îndemn și oamenii să vorbească despre această problemă, să scrie la Guvern, să ceară ajutor, astfel încât autoritățile să se trezească”.