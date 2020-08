Igor Dodon le aduce vești bune agricultorilor din Telenești, afectați de secetă

12:40

Președintele Igor Dodon a mai spus că statul va aloca încă cel puțin 300 de milioane de lei, pentru sprijinirea fermierilor afectați de secetă. “În acest an fondul de susținere a agriculturii este de 1 miliard 100 mln lei, cu 200 de milioane în creștere. Am discutat cu colegii din Guvern și vor fi alocate suplimentar circa 300 de milioane lei, din fonduri interne. La sigur va fi suport necesar pentru toate categoriile de culture afectate”, a declarat șeful statului.Igor Dodon a precizat, totodată, că autoritățile au apelat și la sprijinul partenerilor externi pentru a obține fonduri de sprijinire a agricultorilor.” Ne-am adresat partenerilor externi. Sperăm să obținem o donație de motorină din Federația Rusă. Am decis să ne adresăm și pentru un credit special la Banca Mondială. Am decis să deschidem și un cont special, unde toți pot să vină cu un suport pentru cei afectați de secetă”, a precizat președintele Dodon.