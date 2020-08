Anti-recordul din iulie se repetă: 474 de cazuri noi confirmate de COVID-19

19:00

Acum ne-am luminat cu toții, am ascultat mult, am citit multe pe Internet, am înțeles totul și ne descurcăm în multe. Am auzit recent că majoritatea cetățenilor (peste 75%) consideră că reformele efectuate în țara noastră sunt ineficiente. Și acestea nu sunt doar cifre luate din pod, ci date dintr-un sondaj sociologic prezentat de o […]