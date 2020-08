Adela Popescu, în costum la baie. Cum arată corpul ei după două nașteri

12:40

Nicole Scherzinger are 42 de ani, dar nu s-a schimbat prea mult față de anul 2003, când s-a alăturat grupului Pussycat Dolls, devenind vocea principală, scrie SHOK.md, cu referire la perfecte.ro. Nicole are o siluetă de invidiat și forme voluptoase, iar vedeta nu se sfiește să le expună ori de câte ori are ocazia. Într-un […]