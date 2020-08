Diplome pentru 58 de voluntari, care au ajutat municipalitatea în perioada pandemică

19:00

Oleg Sîrbu, deputatul grupului „Pro Moldova” are grave probleme de integritate. Deputatul socialist Nicolae Pascaru a sesizat Agenția Națională de Integritate, în care spune că Sîrbu și-a tăinuit mai multe proprietăți și venituri.„De exemplu, în declarația pentru anul 2011, deputatul de la “Pro Moldova” nu a indicat două loturi agricole de 41 ha, respectiv, 22 ha. În perioada 2011-2013, Oleg Sîrbu a ascuns un apartament de 48 de metri pătrați, pe care-l deține din 2006. El, de altfel, are declarate câteva apartamente și câteva case”, scrie Pascaru, într-o postare pe Facebook.Deputatul socialist mai spune că, în urma examinării declarațiilor din anii 2014 şi 2015, a constatat că Oleg Sîrbu a efectuat o tranzacţie ilegală cu trei autoturismele care le deținea - Mercedes 408, Mercedes 310 şi PAZ-672 (1987).„Astfel, cele 3 automobile - Mercedes 408, Mercedes 310 şi PAZ-672 (1987) - sunt vîndute în anul 2014 contra unei sume totale de 26 000 MDL, cu toate că în declarația din 2013 valoarea cumulativă a acestor automobile era de 139 000 MDL. Totodată, peste un an după vînzarea automobilelor, deputatul achiziţionează aceleaşi automobile vîndute un an în urmă la preţul cu care le-a vîndut. Ce e aceasta dacă nu acțiuni contrare principiului transparenței bunurilor deținute și declarate de subiectul declarării?!”, se întreabă Nicolae Pascaru.Totodată, mai spune deputatul socialist, în anii 2011-2019 familia lui Oleg Sîrbu a avut venituri în valoare de aproape 16 milioane 200 de mii de lei. Deși venitul oficial este considerabil, este dubios că sumele indicate ca fiind deținute în conturile bancare sunt mult mai mici, notează Pascaru.„Dacă admitem că nu ține în conturi acești bani, atunci era obligat ca acestea mijloace financiare să fie declarate la “Active financiare. Numerar în monedă națională și/sau în valută străină care depășește suma a 15 salarii medii pe economie și care nu face obiectul unor depuneri în instituții financiare și alte documente care încorporează drepturi patrimoniale”. Acest fapt nu a fost făcut, de aceasta considerăm necesar a fi supus verificării declarațiile de avere și interese depuse și sub acest aspect”, conchide deputatul PSRM.