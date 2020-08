COVID-19: Alți șase moldoveni au pierdut lupta cu boala

14:30

Parlamentul de legislatura a X-a are, în prezent, 12 tineri deputați. Dintre aceștia, 4 sunt deputați PSRM, 4 deputați PAS, 2 deputați ai Platformei DA și 2 parlamentari ai Fracțiunii Partidului ȘOR. Totodată, două sunt femei deputate – Marina Radvan și Marina Tauber. Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova are 4 tineri deputați. Aceștia sunt [...] Articolul Parlamentul Republicii Moldova are 12 tineri deputați. Cine sunt aceștia apare prima dată în Telegraph Moldova.