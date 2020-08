Papa Francisc atrage atenţia asupra „patologiilor sociale” în timpul pandemiei de coronavirus şi îndeamnă la întrajutorare

14:50

Potrivit acestor date anunţate la 20:00 ora locală, SUA au înregistrat cu 53.029 mai multe contagieri decât luni şi 1.110 noi decese. Deşi New York nu mai este statul cu cel mai mare număr de contagieri cu noul coronavirus, rămâne cel mai afectat ca număr de decese, în total 32.787 - mai mare decât cel înregistrat în Spania sau Franţa. Doar în oraşul New York au murit 23.592 de persoane. New York este urmat ca număr de decese de New Jersey cu 15.890, California cu 10.528, Texas cu 9.196 şi Massa...