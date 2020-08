Ion Chicu, către agricultorii care ies în stradă cu tehnica şi blochează traseele: Guvernul nu va tolera şantajul

18:30

Parlamentul de la Beijing, controlat de Partidul Comunist Chinez, a decis prelungirea cu un an a mandatului deputaţilor din legislativul din Hong Kong, în urma amânării alegerilor din acest teritoriu, informează marţi presa de stat din China, preluată de AFP. Guvernul teritoriului semiautonom Hong Kong a decis la sfârşitul lui iulie amânarea cu un an […] Articolul China prelungeşte cu un an mandatul parlamentului din Hong Kong apare prima dată în SafeNews.