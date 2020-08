LUARE de OSTATICI în Domul din Milano! Poliția a intervenit rapid

15:50

Două persoane şi-au pierdut viaţa în timpul unor confruntări între poliţie şi mii de locuitori din oraşul Bengaluru, din sudul Indiei, provocate de o postare pe Facebook considerată “insultătoare” la adresa profetului Mohamed, potrivit AFP. Cel puţin 60 de poliţişti au fost răniţi marţi seară când o mulţime furioasă a atacat un comisariat, a ars vehicule şi casa unui politician local al cărui nepot a fost acuzat că a postat mesajul respectiv. A Muslim had shared a post calling Lord Krishna a rapist on the eve of Janmashtami.Angry with that this nephew of Congress MLA posted that Prophet was rapist.Muslims took screenshot of his comment and cropped out original post.Then they started riots in Bengaluru. #Bengalururiots pic.twitter.com/S3NMixMmA7— Jhootha LOL Gadha (@FakeRainaNephew) August 12, 2020 Media locale au difuzat imagini cu persoane care încercau să pătrundă în comisariat şi scandau lozinci lângă locuinţa politicianului, potrivit Agerpres. Poliţia a folosit gloanţe reale şi gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimea. Cel puţin trei persoane au fost rănite grav marţi, printre acestea figurând şi un jurnalist, a declarat poliţia pentru AFP. Potrivit presei, cele două persoane decedate proveneau din rândul răniţilor. Şeful poliţiei din Bengaluru a anunţat pe Twitter că nepotul politicianului a fost arestat în urma postării, alături de o sută de rezidenţi acuzaţi că au participat la revolte şi incendieri. Potrivit acestuia, în momentul de faţă situaţia se află sub control. Regiunea Bengaluru, cunoscută drept ″Silicon Valley din India″⁣, găzduieşte o importantă comunitate musulmană.