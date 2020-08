Medic infecționist: Femeile însărcinate ar trebui să facă pauză de la portul măștii o dată la două ore

14:00

Deshidratarea apare atunci când un bebeluș are prea puțin lichid în corpul său. Copiii se deshidratează cu ușurință atunci când au diaree sau vărsături deoarece pierd mai multe lichide și săruri decât sunt capabili de a lua prin băutul lichidelor. Bebelușii care au vârstă mai mică de 6 luni devin deshidratați mult mai repede decât copilașii mai mari. Bebelușii sub 1 an au nevoie de aproximativ 950 ml de lichid pe zi; copiii de peste un an au nevoie de la 1 litru până la 1,8 litri pe zi în funcț...