Managerul Centrului pentru copii „Casa Gavroche” a fost eliberat din funcție

15:50

Partidul Democrat din Moldova propune organizarea unei întâlniri pe platformă parlamentară în formatul PDM, PSRM, PAS și Platforma DA, pentru a pune în discuție și a găsi soluții la cele mai stringente probleme ale oamenilor. Anunțul a fost făcut astăzi, 10 august, de președintele PDM, Pavel Filip, transmite IPN. Într-un... The post Democrații invită la dialog în formatul PDM, PSRM, PAS și Platforma DA appeared first on Portal de știri.