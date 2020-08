Unioniștii, solidari cu poporul belarus

14:40

Un bărbat din Marea Britanie, implicat într-un grav accident rutier, în urma căruia și-a pierdut ambele picioare, a transmis un mesaj de adio emoționant familiei sale, de sub mormanul de fiare. Nick Copson, 47 de ani, a fost implicat într-un grav accident în septembrie 2018. Deși se afla în stare gravă, a reușit să trimită un mesaj pentru soția și fiul său, în cazul în care nu reușea să supraviețuiască. „Știam că este posibil să nu supraviețuiesc și m-am gândit că nu pot să plec din lumea asta fără să îmi iau la revedere. Cred că oricine ar face asta - a trebuit doar să le trimit un mesaj. A fost foarte emoționant să ascult mesajul. A fost destul de îngrozitor. M-am gândit «wow, nu-mi vine să cred că am făcut asta».” Soția bărbatului a aflat că acesta fusese implicat într-un accident abia în momentul în care l-a sunat, iar la telefon a răspuns o polițistă. „Doar am întrebat dacă este mort. Ea mi-a spus că a fost implciat într-un accident grav și că a fost dus la spital și va veni cienva care să mă ducă acolo. Atunci mi-am dat seama cât de grav este”, a povestit Nikki, soția bărbatului. Polițiștii au gosit telefonul lui Nick și i-au spus femeii că acesta i-a lăsat un mesaj audio de 12 secunde. Medicii au fost nevoiți să îi amputeze ambele picioare, însă după o luptă gra, Nick a reușit să se recupereze, iar după aproape un an acesta a ieșit din spital. Bărbatul face și acum terapie de recuperare. Îmbolnăvit de Covid-19 în timpul recuperării Imediat după ce a fost externat din spital, Nick a mers la un centru de tratament. Acolo el a dat de un nou necaz - în centrul respectiv a apărut un focar de Covid-19 la începutul anului, iar bărbatul s-a îmbolnăvit și el. Acesta a intrat în carantină alături de soția sa, și ea infectată cu noul virus. Cei doi au reușit să se vinde, iar în luna mai, Nick s-a întors în sfârșit acasă, la aproape doi ani după teribilul accident.