Astăzi, în Moldova și în lume

Vremea se anunță instabilă pe alocuri, cu ploi și descărcări electrice, mai ales în nordul și centrul țării, în vreme ce în sud, unde ploile vor fi mai rare, temperaturile maxime peste zi vor urca din nou peste 30 de grade. La Chișinău se anunță o maximă de 30 de grade și cer variabil.La Chișinău are loc ședința Consiliul Suprem de Securitate al R. Moldova, urmată de declarații de presă ale președintelui R. Moldova, Igor Dodon.Tot astăzi are loc ședința guvernului condus de premierul Ion Chicu.Iar Partidul Nostru organizează spre seară acțiunea „Claxonează dacă ești împotriva lui Dodon”.Pe plan mondial se marchează Ziua Internațională a Elefantului.La Kabul începe eliberarea a 400 de prizonieri din milițiile Taliban.În Sri Lanka depune jurământul un nou guvern.În Armenia ia sfârșit starea de urgență impusă din cauza pandemiei de COVID-19.La Viena își publică raportul anual OPEC.La Vatican are loc audiența generală a Papei Francisc, transmisă live online.În Rusia au loc ceremonii marcând a 20-a aniversare a dezastrului submarinului nuclear Kursk.Iar la Cairo OMS va ține o conferință de presă despre urmările exploziei de la Beirut.

