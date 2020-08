Germania şi-a creat o nouă agenţie pentru consolidarea securităţii cibernetice

19:40

Le-a ajuns cuțitul la os. Zeci de fermieri din raionul Sîngerei în semn de protest au scos tehnica agricolă pe traseul Bălți-Chișinău. Aceștia au înaintat un șir de revendicări guvernului, prin care să-i ajute să depășească criza în domeniu, provocată de înghețuri și secetă. Iar în cazul în care, ei nu vor fi auziți aceștia promit să blocheze și traseul. Eu plătesc anual accize sub diferite forme. Undeva, în jur de 9 milioane. Acum am acumulat datorii la firme de 17milioane. Am încercat să discut cu ei, dar ei mi-au spus că sunt în aceeași situație. E catastrofă, dar guvernul […]