PSRM este gata să convoace ședința extraordinară a Parlamentului, cu unele condiții

13:30

Primarul general Ion Ceban a cerut demisia șefului Întreprinderii Municipale Regia Autosalubritate, Eugeniu Axentiev. Potrivit primarului, raportul nu este deloc plăcut, iar grupul de control a găsit neconformități foarte mari.„Grupul de lucru a depistat neglijențe și neprofesionalism, grupul de lucru a recomandat demisia. Cât ține de incendiul de la Țînțăreni, am avut și avem în continuare pierderi mari. Am purtat discuții și cu locuitorii satului Geamăna și Ciobanovca. Am găsit unele soluții împreună cu Guvernul”, a spus edilul.Ceban afirmă că doar în anul 2019, Axentiev a ridicat un salariu de 700 de mii de lei.„Asta ar însemna un salariu lunar de 62 de mii de lei. Toate acestea acțiuni nu s-au desfășurat în circumstanțe legale. El singur și-a atribuit mai multe prime, atunci când salariul de bază este de 12 mii de lei. Au fost constatate mai multe neregularități. Începând că urmau să ofere câte 500 de ml de lapte pe zi, dumnealui le-a transformat în unt pe lună. Servicii de autospălare în incinta întreprinderii. Au fost contractate de persoane juridice terțe”, afirmă acesta,Ion Ceban spune că toate aceste nereguli se arată în raportul făcut de grupul de lucru. „Am auzit că cei care lucrează la Țînțăreni la construcția digului, mai lucrează la domnul Axentiev acasă. Acum avem toate temeiurile legale și am solicitat CMC-ului demisia lui Axentiev și interimatul altei persoane. Conform procedurii, vom face posibil ca acesta să nu fie restabilit prin instanța de judecată. Domnul Axentiev s-a dovedit a fi șmecher, de ieri este foaie de boală. Un lucru obișnuit pentru unii funcționari care nu vor să plece din funcție”, a conchis Ion Ceban.Amintim că pompierii, câteva zile la rând, împreună cu direcțiile municipale, au luptat cu un incendiu izbucnit la gunoiștea de la Tînțăreni. De precizat că 700 de mii de lei au fost repartizați din fondul de rezervă al municipiului Chișinău, pentru serviciile contractate pentru lichidarea incendiului, dar și consecințele acestuia de pe poligonul din com. Țînțăreni.