FOTO | Bărbat cu arsuri de gradul II și III, transportat cu un elicopter SMURD de la Edineț în Capitală

Deputatul PSRM, Nichita Țurcan cere ANI să verifice averea deputatului PAS, Radu Marian. Țurcanu îl acuză pe Marian că ar fi primit bani de la Ministerul de Externe al Marii Britanii și că nu declară niciun bun imobil, deși ar deține bunuri materiale de peste 240 de mii de lei. Radu Marian respinge acuzațiile aduse și spune că demersul socialistului vine după ce a deconspirat în cadrul unei conferințe de presă, interesele deputatului PSRM Labuneț în domeniul naval, scrie zdg.md. La fel ca și colegii săi Grigor Novac sau Vasile Bolea, Nichita Țurcan a publicat demersul pe pagina sa de facebook și care, la fel ca în solicitările colegilor săi la adresa altor deputați PAS, au un text asemănător. Țurcan spune că „lista “deputaților onești” și curat-murdari ai Maiei Sandu se mărește! De această dată cu Radu Marian, declarațiile de avere și interese ale căruia ridică mai multe semne de întrebare”. „Astfel, în perioada 2017-2018, acesta a declarat un venit de peste 620 de mii de lei, inclusiv aproape 200 de mii de lei de la ministerul de Externe al Marii Britanii. Deputatul a anunțat și venituri de la asociații obștești. Este de menționat că, mandatul de deputat este incompatibil oricărei alte funcţii remunerate, inclusiv a funcţiei acordate de un stat străin sau organizaţie internaţională, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice desfăşurate în afara programului stabilit de Regulamentul Parlamentului”, mai scrie în demersul său deputatul PSRM. Nichita Țurcan mai cere ANI să verifice cum Radu Marian „a declarat două bunuri de valoare, în sumă totală de peste 244 000 de lei, însă n-a indicat niciun bun imobil. Apare întrebarea, unde ține deputatul cele două bunuri care costă cât peste 140 de pensii medii în Moldova? Au mai fost depistate și alte neconcordanțe, pe care trebuie să le examineze ANI”. De cealaltă parte, Radu Marian respinge acuzațiile și spune că demersul lui Țurcan vine ca răzbunare pentru faptul că în cadrul unei conferințe de presă a demascat interesele unui alt deputat socialist, Anatolie Labuneț în domeniul naval. „Declar cu toată responsabilitatea că cel mai valoros bun achiziționat în ultima perioadă de mine este această bicicletă. Asta poate să o confirme și șoferii care mă salută în fiecare dimineața când merg cu ea prin oraș. Înțeleg că e mai comod la volanul unui Lexus sau Porsche cumpărate din scheme, dar recomand și deputaților socialiști să facă o plimbare cu bicicleta – e bine pentru sănătate și pentru a scăpa de burtica de socialist-milionar. În rest, apartament nu am (stau la chirie) și mașină, tot nu am”, a scris Marian. Deputatul PAS spune că a primit bani de la Ministerul de Externe, doar că era vorba despre o bursă de studii pe care nu a ascuns-o niciodată. „Amintesc că eu am absolvit Masterul la Universitatea din Edinburgh, Scoția, în baza bursei Chevening oferite de Marea Britanie– bursă pe care am câștigat-o după o competiție intensă cu tineri din toată lumea. Asta scrie negru pe alb în declarația de avere, însă fenomenul analfabetismului funcţional printre deputaţii socialişti a atins cote alarmante şi vom recomanda insistent Ministerului să le facă un test PISA pentru a-i evalua la acest capitol”, a mai scris Radu Marian. Nu este pentru prima dată când deputații socialiști trimit demersuri la ANI de verificare a averilor colegilor săi din PAS. Anterior, deputatul Grigore Novac, care are pe rol un proces cu ANI pentru neconcordanțe în declarația sa de avere, a depus 2 solicitări la autoritate în adresa lui Dumitru Alaiba și a Veronicăi Roșca, iar Vasile Bolea pe numele lui Petru Frunză.