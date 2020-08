Continuă amenajarea și renovarea Scuarului „Mihai Eminescu” // FOTO

17:00

Primarul general Ion Ceban se arată indignat de faptul că șeful de la Autosalubritate încearcă să se împotrivească demisiei sale. Ceban spune că pe lângă faptul că există suspiciuni rezonabile despre activitatea lor în calitate de administratori, există și temei clar de demisie din funcție în cazul directorului.„Ieri, am primit semnale că s-ar organiza acțiuni de protest în rândul angajaților întreprinderii, după ce săptămâna aceasta, în ședința CMC, am anunțat că voi cere demisia lui Axentiev, atunci am fost susținut de toți consilierii municipali prezenți în ședință”, spune primarul.Ion Ceban i-a cerut să se abțină de la acțiuni ilegale și să se conformeze cerințelor de demisie.De precizat că solicitarea de a-l demite pe Axentiev vine în urma incendiului de la Țînțăreni. „Acest lucru a provocat cheltuieli suplimentare la bugetul municipal și a stârnit nemulțumirea oamenilor din localitățile din preajmă, din cauza fumului dens eliminat rezultat al incendiului. În consecință, timp de o săptămână, oamenii au blocat accesul autospecialelor pentru transportarea deșeurilor la poligon. După implicarea personală a mea, a ministrului de Interne și șefului IGSU, în discuțiile cu protestatarii, am stabilit acțiuni concrete ce urmează a fi întreprinse pentru remedierea situației. În prezent situația este la control”, punctează edilul.Ieri, a fost constituit un grup de lucru, ce imediat a purces la analiza economico-financiară la întreprindere ,iar lucrările de audit continuă.Dispoziția cu privire la suspendarea contractului individual de muncă al directorului Î.M. Regia Autosalubritate, Eugeniu Axentiev a fost semnată ieri, iar astăzi adusă la cunoștința acestuia.„Marți o voi aduce la cunoștința plenului CMC. Totodată, începând cu ziua de ieri a fost numit director interimar, pe perioada desfășurării anchetei, Dumitru Vulpe, vicedirector în exercițiu.Ion Ceban a solicitat Centrului Național Anticorupție investigarea activității Axentiev pe perioada mandatului acestuia, dar și altor organe de drept și control să examineze rezultatele auditului efectuat la întreprindere.„Nu voi tolera în continuare, rele intenții, neprofesionalism în întreprinderile municipale. În această dimineață la ora 04.00, personal am mers la întreprindere, unde am discutat cu angajații înainte ca aceștia să înceapă ziua de muncă în teren. Am vorbit despre planurile și proiectele pe care le vom implementa în continuare în dezvoltarea întreprinderii municipale Î.M. Regia Autosalubritate”, a conchis edilul.Amintim că municipalitatea a oferit 700 de mii de lei din fondul de intervenție. De precizat că pompierii au luptat timp de 3 zile cu focul, care era pe o suprafață de 900 de metri2.