Cea mai veche micronațiune din Australia a dispărut din cauza coronaviruslui

Comisarul european pentru Sănătate, Stella Kyriakides, a declarat că există „indicii bune" ca un vaccin împotriva COVID-19 să fie disponibil până la sfârşitul anului 2020, informează Agerpres. „Chiar dacă este riscant în acest moment să facem predicţii, avem nişte indicii bune că un vaccin candidat ar putea fi disponibil până...