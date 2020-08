Dolphin skin – un nou trend în materie de frumusețe! Iată ce presupune și cât de celebru a devenit (Foto)

17:10

DJ Layla lansează o nouă piesă în colaborare cu Sianna: „Under The Moonlight”. Proiectul DJ Layla se laudă cu peste 100.000 de ascultari lunare pe platformele digitale ca Spotify, Yandex Music sau Apple Music, ne-a obișnuit cu numeroase hituri, precum „Single Lady”, „City of Sleeping Hearts“, „I’m Your Angel”, „Don’t Go” , „Love is calling” […]