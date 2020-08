Președintele raionului Ștefan Vodă, diagnosticat repetat pozitiv cu COVID-19

12:40

Fracțiunea parlamentară a Partidul Acțiune și Solidaritate anunță că va propune Parlamentului un proiect de lege de modificare a Codului Navigației Maritime. Potrivit deputatului PAS, Radu Marian, controlul asupra navelor înregistrate trebuie să fie realizat doar de către societățile care dețin recunoașterea Comisiei Europene, iar costul de înregistrate a navelor trebuie majorat substanțial, transmite zdg.md. Republica Moldova are în acest moment înregistrate sub pavilionul său peste 300 de nave. Spre comparație, România, cu sute de kilometri de acces la Marea Neagră, are până la 10 nave comerciale înregistrate sub pavilionul său. Situația este atât de gravă, încât Moldova se află […]