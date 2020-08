Astăzi, în Moldova și în lume

17:30

Partidul Acțiune și Solidaritate a propus modificarea legislației pentru a mări taxele de înregistrare a vaselor maritime în R. Moldova, după ce o recentă explozie la Beirut a readus în actualitate controversele în care au fost implicate în ultimii ani navele sub pavilion moldovean. Într-o conferință de presă la Chișinău, deputatul Radu Marian a anunțat un amendament la Codul navigației maritime comerciale, care ar mai trebui îmbunătățească modul de inspectare a navelor înregistrare. R. Moldova a înregistrat sute de nave maritime, din 2007, după ce a obținut acest drept o dată cu ieșirea indirectă la mare prin portul Giurgiulești, de la Dunăre. Dar a înregistrat multe nave vechi, ai căror proprietari au fost atrași de taxele mici, de doar 20 de mii de lei pentru o navă de cinci mii de tone, spune Marian. R. Moldova figurează pe o „listă neagră” a Memorandumului de la Paris, organizație care monitorizează îndeplinirea normelor de siguranță a navigației. Potrivit relatărilor de presă, nitratul de amoniu care ar fi cauzat recenta explozie de la Beirut, ucigând cel puțin 158 de oameni și rănind aproximativ șase mii, a fost transportat în capitala libaneză, în 2013, de nava Rhosus, care naviga sub pavilion moldovean. Potrivit New York Times, Rhosus, care a fost sechestrată din cauza datoriilor armatorului, a fost abandonată și s-a scufundat în apropiere de portul de la Beirut, în 2015 sau 2016.