Documente care confirmă că schema lui Platon pe tema „Victoriabank” a fost pusă în aplicare de procurori

05:00

Berbec Daca veti binevoi sa faceti astazi vreun efort, exista sanse maxime ca el sa fie rasplatit pe masura; nu va asteptati ca lucrurile sa va vina singure la nas. Puteti avea succes, mai ales in plan financiar, daca va miscati la vreme. Nici in ceea ce priveste socializarea nu veti fi privati de succese, deoarece sunteti intr-o dispozitie foarte benefica, care va poate aduce in centrul ...