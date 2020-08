Două persoane se află în comă după accidentul de la Ștefan Vodă. Precizările medicilor

14:20

În România, în ultimele 24 de ore au fost raportate 1145 de cazuri noi de COVID-19, informează Digi24. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7640. Dintre acestea, 458 sunt internate la terapie intensivă. Până în prezent, pe teritoriul României, au fost înregistrate 61 768 cazuri de coronavirus […]