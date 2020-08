Ministerele Educației și Sănătății au aprobat regulile pentru redeschiderea grădinițelor din R. Moldova

12:40

Primele rezultate parțiale ale alegerilor prezidențiale din Belarus, indică – potrivit Comisiei Electorale Centrale – o victorie covârșitoare a președintelui în exercițiu, Alexandr Lukașeka, cu peste 80% din voturi. După 26 de ani la conducerea țării, Lukașenka a candidat pentru un al șaselea mandat consecutiv.Potrivit președintei CEC, principala contracandidată a președintelui, Svetlana Țihanovskaia a primit 9,8% din voturi, restul de trei candidați ai opoziție sub 2% fiecare.Anunțul vine după o noapte de proteste și intervenția masivă a forțelor de ordine, în cursul căreia se relatează că un manifestant ar fi fost ucis. Organizația pentru drepturile omului Viasna informează că este vorba de un tânăr, lovit mortal de o dubă a poliției. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne a declarat însă Europei Libere, că „nu are informații privind posibile victime”.Mii de oameni au protestat duminică noapte în Belarus, cerând ca rezultatul alegerilor prezidențiale să nu fie măsluit.Comisia belarusă de Investigații a anunțat între timp că s-au deschis anchete penale pentru „tulburări de masă” și atacuri împotriva „forțelor de ordine”.Organizația Viasna a mai informat că cel puțin 120 de persoane au fost reținuteLuni dimineață, 10 august, agenția oficială de știri Belta relata, citând Ministerul de Interne, că forțele de ordine au situația sub control. O purtătoarea de cuvânt a ministerului a declarat Europei Liber că nu poate preciza câte persoane au fost reținute deoarece mitingurile neautorizate „nu s-au terminat”.