Şapte copii de la Centrul de plasament şi reabilitare din capitală au fost testați pozitiv la COVID-19

11:10

Peste o sută de clădiri au fost avariate în comitatul Alleghany din statul american Carolina de Nord, situat în estul ţării, după un cutremur cu magnitudinea 5,1 produs în această regiune duminică dimineaţă, au anunţat autorităţile locale. În urma seismului nu au fost înregistrate victime, au anunţat autorităţile locale, citate luni de agenţia Xinhua Cutremurul, cel mai puternic înregistrat în acest stat după anul 1916, s-a produs la ora locală 8:07 (12:07 GMT), la o adâncime de circa 9,1 km, fiind considerat astfel un seism de mică adâncime, potrivit Institutului american de Geofizică (USGS), citat de Agerpres. Just In: 5.1 magnitude #earthquake hits North Carolina Sunday morning: https://t.co/TK2cTWgVHi pic.twitter.com/t6SiulvX5H— The Weather Channel (@weatherchannel) August 9, 2020 Epicentrul a fost localizat în apropiere de Sparta, o aşezare cu aproximativ 1.800 de locuitori din comitatul Alleghany. Coordonatorul pentru situaţii de urgenţă din comitat, Daniel Roten, a declarat pentru postul local WFMY News că nu a primit informaţii despre persoane rănite în urma cutremurului. Roten a estimat că peste o sută de clădiri din comitatul Allegheny au fost avariate, adăugând că echipa pe care o conduce se află încă în procesul de evaluare a pagubelor. ?Wow! Look at this! These photos show damaged houses, roads and business in the aftermath of the 5.1 magnitude earthquake that rocked North Carolina this morning. https://t.co/tmxIELAHxf ?Got pictures and videos? Text them to us at 336-379-5775. They could #BeOn2! pic.twitter.com/aJaw2RlaJo— WFMY News 2 (@WFMY) August 9, 2020 Câteva locuinţe au fost evacuate din cauza amplorii pagubelor, a adăugat coordonatorul. Cutremurul a fost resimţit chiar şi în Carolina de Sud şi Georgia, conform postului CNN. "There are houses that have shifted 1" or 2" off their foundation. There are folks who have had to leave their homes because it's not safe inside. It's a pretty big event": North Carolina's strongest earthquake in 94 years shakes area along Virginia border https://t.co/uMwOcdifC0 pic.twitter.com/08MnlakOcp— Christine Hall (@BrideOfLinux) August 9, 2020