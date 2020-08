FOTO/ VIDEO. Proteste în Belarus, după anunțarea „victoriei” dictatorului Lukaşenko: S-a tras cu tunuri cu apă, gaze lacrimogene şi grenade

09:10

Ultimele zile au fost marcate de evenimente astrale importante. Mercur a intrat in Leu, Venus a intrat in Rac. Si nici ziua de azi nu este una obisnuita. Azi se deschide Portalul Leului, poarta care face legatura intre lumea fizica si lumea spirituala. In plus, Luna este in Berbec si este gata de actiune. Si, nu oricum, ci vrei totul pe repede inainte! Incepe cursa, fii pregatit!