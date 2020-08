VIDEO | Intervenții în forță în Belarus împotriva protestatarilor, după a șasea victorie în alegeri a președintelui Aleksandr Lukașenko

10:30

Un nou scandal în SUA a fost provocat de o intervenție a polițiștilor din Georgia, care au deschis focul asupra unei mașini în care se aflau cinci minori, cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani, relatează News4Jax. Trei dintre copii - un băiat de nouă ani și fete de 12 și 14 ani - au declarat că au văzut un polițist care îi urmărea, în timp ce se întorceau acasă de la supermarket, cu mașina. Acesta nu a pornit girofarul ca să îi tragă pe dreapta până până nu s-au apropiat de cartierul în care locuiesc, moment în care frații lor mai mari - de 15 și 16 ani - s-au speriat și le-au spus să iasă din mașină și să fugă acasă și să-și cheme tatăl, au mai povestit ei. Când cei trei minori au ieșit din mașină și au început să fugă, un ofițer a început să tragă asupra lor. Băiatul de nouă ani a spus că acesta a tras cel puțin șapte gloanțe și unul dintre ele i-a trecut aproape de cap. „Mi-a trecut prin față. Ar fi putut să mă împuște în față”, a spus el. Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei locale 8:00, iar potrivit Biroului de Investigații din Georgia, totul a început în momentul în care un ofițer a observat că un șofer a încălcat legea într-o intersecție și a încercat să îi ia numărul de înmatriculare. În momentul în care autoturismul a ajuns la următoarea intersecție, trei dintre copiii aflați în mașină au fugit, iar polițistul a alergat după ei. Între timp, la fața locului a ajuns un alt ofițer care s-a îndreptat către cei doi copii rămași în mașină, moment în care autoturismul a demarat spre el. Acesta este motivul pentrucare polițistul a deschis focul asupra mașinii, spun anchetatorii. În mașină se mai aflau doi băieți de 15 și 16 ani, care au sărit din mașină în timp ce se afla în mers. În timp ce polițiștii îi arestau pe cei doi, anchetatorii spun că a a existat o altercație între cel de-al doilea ofițer și copilul de 15 ani, care a fost rănit ușor. În videoclipul dramatic al arestării băieților, tatăl lor și o femeie pot fi auziți implorând polițiștii să nu-i împuște. Waycross Police Department in Ware County, Georgia is under fire after allegedly shooting at an unarmed 9-year-old and 12-year-old. ? pic.twitter.com/MIRxVaPZDp— Everything Georgia (@GAFollowers) August 8, 2020 „Copiii mei, omule! Aceștia sunt copii! Sunt minori, omule!”, a strigat bărbatul. Băiatul de 16 ani este acuzat că avea în posesie o armă de foc, deși este minor, că a atacat un polițist. De asemenea, el mai este acuzat pentru conducere fără permis și alte două abateri rutiere. În același timp, copilul de 15 ani este acuzat că avea în posesie o armă de foc, deși este minor și că a încercat să îl deposedeze de armă un polițist. De asemenea, cei doi polițiști implicați în incident au fost suspendați și riscă să fie concediați, în funcție de concluziile anchetei.