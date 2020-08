Alegerile prezidențiale din Belarus: Lukașenko ar fi acumulat 79,7% din voturi // EXIT-POLL

16:10

„Eram cu colegii în cabinet când am auzit la știri că se va deschide un centru de triere la „Moldexpo”. M-am gândit atunci oare cine va coordona activitatea acestei instituții, pentru că știam că este o muncă imensă. Seara am aflat că va fi tatăl meu”, își aduce aminte medicul cardiolog Diana Lupu. Acesta a fost, se pare, începutul celei mai complicate perioade din viața doamnei doctor care, până la declanșarea pandemiei, activa la Institutul de Cardiologie. „Cunoscându-l pe tatăl meu, am fost s...