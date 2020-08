Emisiune TV: Mulțumesc România! Grădiniţa “Povestea” din Nisporeni s-a transformat, cu sprijinul României, într-o instituţie modernă şi bine echipată

09:10

ONU emite avertismente despre declanşarea crizei umanitare din Liban, după explozia devastatoare de marţi din Beirut. Libanul suferea deja de o criză economică importantă înainte de explozie. Analiştii au conturat scenarii pe toate planurile în urma analizei impactului generat de explozie. Preşedintele libanez, Michel Aoun, a respins apelurile pentru o...