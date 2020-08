Trafic rutier suspendat pe o porțiune din strada Albișoara în perioada 10-23 august. Care este motivul

12:40

Fostul director al Spitalului raional Criuleni, Nicolae Croitor, a intrat în vizorul Autorității Naționale de Integritate (ANI). Inspectorii au emis act de constatare pe motiv că acesta ar fi încălcat regimul juridic al conflictelor de interese și și-a angajat soția în calitate de șefă a unei secții din incinta instituției medicale, se arată într-un comunicat […]