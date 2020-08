Un ghețar mare cât un teren de fotbal s-ar putea prăbuși la granița dintre Italia și Franța

11:50

Un cuplu de vârstnici din Marea Britanie a descoperit doi imigranți sudanezi ascunși sub mașina lor când au ajuns acasă din Franța, relatează Daily Star. May și Dean Darke, în vârstă de peste 60 de ani, au călătorit în Franța pentru a o ajuta sora femeii și pe soțul aceteia să se mute din Bretania înapoi în Anglia. Au ajuns acasă pe 29 iulie, iar după ce au oprit mașina în fața locuinței, doi tineri din Sudan au ieșit de sub autoturism. Aceștia ar fi încercat să ajungă la Manchester, unde au rude. „Când am ajuns acasă am auzit un zgomot și oamenii au ieșit de sub mașină. Am fost șocați și destul de înspăimântați, dar ei au fost foarte pasivi. Le-am spus că sun la poliție și nu au părut afectați de asta. S-au așezat și au așteptat. A fost destul de înfricoșător, deoarece nu știam ce se va întâmpla și dacă ne vor ataca. Am simțit o oarecare simpatie pentru ei și trebuie să fi fost destul de disperați să facă o călătorie ca asta. Cel mai tânăr era destul de înspăimântat - trebuie să fi fost destul de înfricoșător pentru ei. Dar am fost furioasă că am fost târât în ceva ilegal”, a declarat femeia. Cuplul nu își poate explica cum au reușit cei doi să se furișeze sub mașină în portul Caen și apoi să reziste agățați de partea inferioară a autoutilitarei peste 520 de km, până în Essex. „Este un mister complet cum au reușit să se ascundă acolo. Ei trebuie să o fi făcut în timp ce eram pe navă - întrucât dedesubtul autoutilitarelor au fost verificate de mai multe ori cu lanterne de către autoritățile din portul Caen. Era un feribot de noapte, așa că probabil au stat agățați de partea inferioară a autoutilitarei toată noaptea. Cel mai tânăr ne-a spus că are 16 ani și cred că celălalt avea 20 și ceva de ani. Veniseră din Sudan în Franța în urmă cu două săptămâni. Încercau să ajungă la Manchester, pentru că una dintre ele avea o soră care locuia acolo. Cred că au fost destul de fericiți pentru noi să chemăm poliția - parcă voiau să fie luați în arest și îngrijiți,” a mai adăugat femeia. Cei doi britanici au chemat poliția care i-a prelat pe imigranți și iau transferat mai departe serviciilor sociale din Marea Britanie.