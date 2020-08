Liderii mondiali vor organiza un summit cu scopul de a strânge ajutoare pentru Liban

11:40

INTERVIU NM „Din cauza politicienilor noștri, cuvântul „PR" are o conotație negativă" Fondatorul Agenției de PR „Communications Boutique", despre afacerile în domeniul PR în epidemie Epidemia a afectat tangențial afacerile în domeniul PR-ului. Cu toate acestea, Vitalie Condrațchi, fondatorul Agenției de PR „Communications Boutique", spune că timp de două luni de carantină, ei au stat […] The post „Din cauza politicienilor noștri, cuvântul „PR” are o conotație negativă”. Fondatorul Agenției de PR „Communications Boutique”, despre afacerile în domeniul PR în epidemie appeared first on NewsMaker.