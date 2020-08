Ex-deputat, despre un viitor sinistru în plan politic: Să judecăm la rece…

13:00

Cel mai nou partid din Moldova – Partidul Acasă Construim Europa (PACE) are sediu chiar în inima capitalei, pe str. Alexei Șciusev. Fotoreporterul nostru a realizat câteva imagini la fața locului, pe care am decis să le împărtășim cu dvs. Noi zicem că un partid cu așa sediu are planuri de viitor mari. Dvs. ce […]