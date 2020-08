Hong Kong amenință companiile americane, după ce SUA a impus sancțiuni împotriva a 11 lideri din teritoriu

14:10

Agenţia pentru Imigrări din SUA a descoperit cel mai tehnologizat tunel de la graniţă din istoria ţării, un pasaj subteran care se întinde pe 400 de metri, între Mexic şi statul Arizona, relatează RT, conform Mediafax. Special agents with ICE #HSI discovered an unfinished cross-border tunnel Tuesday after several days excavating the sandy Sonoran desert terrain outside of Yuma, Arizona. The discovery is a result of an ongoing HSI-led multi-agency investigation. https://t.co/dqJ7n2s6KH pic.twitte...