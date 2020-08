Platforma DA și-a convocat Consiliul Național Politic: Avem șanse mari să curățăm elita politică autohtonă de trădători

21:50

„Fără ieșire la mare, Moldova are în acest moment înregistrate sub pavilionul său peste 300 de nave”. Declarația aparține deputatului PAS, Radu Marian. Acesta face o comparație cu România, care cu sute de kilometri de acces la Marea Neagră, are până la 10 nave comerciale înregistrate sub pavilionul său. Dclarațiile sunt făcute de deputatul PAS […] Articolul Deputat PAS, despre „business-ul” din sectorul naval al R. Moldova: „Raiul” pentru contrabandiști. Este implicat și un om al lui Dodon apare prima dată în SafeNews.