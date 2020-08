Ameninţări cu bombă la mai multe agenţii de sănătate publică din vestul Germaniei

14:00

Aproape 500 de persoane tratate de COVID-19 au asigurat peste 1600 de doze de plasmă pentru pacienții cu forme grave și extrem de grave ale bolii, anunță Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale într-un comunicat de presă citat de IPN. 465 de doze de plasmă, cele mai multe la număr,... The post 500 de persoane tratate de COVID-19 au donat plasmă convalescentă appeared first on Portal de știri.