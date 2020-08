VIDEO // Tone de petrol deversate în apele „impecabil de curate” din largul insulei Mauritius, după eșuarea unei nave

11:10

„Fără ieșire la mare, Moldova are în acest moment înregistrate sub pavilionul său peste 300 de nave”. Declarația aparține deputatului PAS, Radu Marian. Acesta face o comparație cu România, care cu sute de kilometri de acces la Marea Neagră, are până la 10 nave comerciale înregistrate sub pavilionul său. Dclarațiile sunt făcute de deputatul PAS în contextul tragediei din Beirut, care, potrivit lui, „a readus în atenția publicului corupția și abuzurile care au loc în domeniul naval din Republica Moldova”.