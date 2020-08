453 cazuri noi de COVID-19, în ultimele 24 ore

10:00

Până la ora actuală, în Republica Moldova au fost confirmate 24733 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1551 în Transnistria. Starea de sănătate a persoanelor infectate: 442 stare gravă (dintre care 39 pacienți sunt conectați la aparate de respirație asistată), 1152- stare de gravitate medie, ceilalţi pacienţi în stare satisfăcătoare. Alte 302 persoane...