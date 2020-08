COVID-19: Ucraina înregistrează un nou record al cazurilor noi

14:00

“Analizând declarațiile depuse de către deputatul Maiei Sandu am constatat că odată cu accederea în Parlament au fost diminuate semnificativ veniturile obținute în 2019 de către soția dlui Frunze, angajată în calitate de manager la SRL Lexprom. Astfel, salariul doamnei Frunze a scăzut cu peste 100 de mii de lei sau cu 94% față de 2018. Din declarația parlamentarului PAS rezultă că soția sa are o leafă de 6500 lei pe an pentru funcția de manager, ceea ce constituie circa 541 lei pe lună, mult sub salariul mediu pe economie. Adică, șef la propria afacere cu salariul de trei ori mai mic decât al unui paznic. Ciudat, nu? De fapt, așa ne mint deputații Maiei Sandu! Acest fapt poate fi catalogat ca evaziune de la plata impozitelor și taxelor în special din domeniul social”, a scris Bolea.