Primăria Hâncești își reia activitatea în regim limitat după 14 zile de carantină

08:20

Epidemia: situația 406 cazuri noi de COVID s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Moldova, după ce s-au efectuat 2254 de teste. Astfel, bilanțul celor care s-au contaminat a ajuns până la 26628 de persoane. 18676 dintre ele s-au vindecat, iar 828 au decedat. 7124 de persoane continuă să se trateze și în spitale, și la domiciliu, 424 dintre ele fiind în stare gravă, iar 35 — conectate la aparatele de respirație asistată. CC și președintele Examinând sesizarea DA, Curtea Constituțională a stabilit […] The post NM Espresso: cum ar putea fi demis președintele Moldovei, ce a răspuns Michalko la acuzațiia „Șor” și cum „se construiesc Planurile Urbanistice Generale” în Chișinău appeared first on NewsMaker.